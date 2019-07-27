Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Gaziantepli milliler dünya şampiyonası’nda

Gaziantepli milliler dünya şampiyonası’nda

Giriş Tarihi: 27.7.2019
Gaziantepli milliler dünya şampiyonası’nda
GAZIANTEP'TE Şehitkamil Belediye Spor Kulübünün milli sporcuları Mehmet Emre Çolaklar ve Tuğcan Kaytar, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu 16. Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek. Yeşil-siyahlı takımın sporcuları, kulvarlarında madalya hedefi ile palet vuracak. 28 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Mısır'ın Sharm El Sheikh şehrinde gerçekleştirilecek olan dünya kupasında 29 ülkeden 257 sporcu mücadele edecek. Türkiye'yi 12 sporcu ve 4 antrenör temsil edecek. Ay-yıldızlı kadroda yerlerini alarak Gaziantep'e büyük gurur yaşatan Şehitkamilli Çolaklar ve Kaytar'ın hedefi; sezon boyunca gerçekleştirdikleri uzun soluklu çalışmaların karşılığını ödül kürsüsünde yer almak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantepli milliler dünya şampiyonası’nda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN