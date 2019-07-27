Ggc’den dünden bugüne gaziantep

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) kuruluşunun 50'nci yılını açılan sergiyle kutladı. Basında sansürün kaldırılışının 111. yıldönümünde düzenlenen nostaljik sergide yer alan eski fotoğraf makineleri, daktilolar, teypler ve Cumhuriyetin ilk yıllarından bugüne çıkan gazetelerden örneklerin yer aldığı Şehitkamil Sanat Merkezi'ndeki sergi davetlilerden büyük ilgi gördü. Vali Davut Gül, Gaziantep'in daha güçlü basın-yayın kuruluşlarına ihtiyacı olduğunu söyledi. Vali Gül, "Yerel basın kentin hafızasıdır. Gaziantep, sizlerle daha güçlüdür. Bu nedenle sizlerin ayakta kalmanızı istiyoruz. Basın da özeleştiri yapmalı ve daha iyi bir gelecek için güç birliğine gitmelidir. Birlikte hareket ederseniz, mesleğinize sahip çıkarsanız tüm sorunları aşarsınız. Cemiyetin TOKİ konut projesi buna en güzel örnektir" dedi. GGC Başkanı İbrahim Ay ise, "Bugün cemiyetimizin kuruluşunun 50. yıldönümünü ve basında sansürün kaldırılışının 111. yıldönümünü birlikte kutluyoruz. Bağımsız ve tarafsız basının varlığı, toplumun bilinçlenmesinin ve demokrasinin gelişmesinin en önemli koşulları arasında bulunmaktadır. Basın bu özellikleri ile demokrasinin vazgeçilmez kurumlarındandır" diye konuştu. Basının zor bir dönemden geçtiğini de belirten Başkan İbrahim Ay, "Günümüzde basınımızın yaşadığı sıkıntılar nedeniyle 24 Temmuz'u buruk bir şekilde kutluyoruz. Bugün 111 yıl önceki sansürden bahsetmek mümkün olmasa da, özellikle ekonomik sorunlardan dolayı uygulanan oto sansür en ciddi sorunlardan biri olmaya devam etmektedir. Artan maliyetler ve azalan gelirler, tüm sektörleri kökten etkileyen dijitalleşme, mesleğimizde de büyük değişime yol açıyor" dedi.