Gönüllü Pati Dostları, mama desteği bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da?Selen Usta ve 2 arkadaşı tarafından kurulan 'Gönüllü Pati Dostları' grubu sokak hayvanlarını besliyor. Yıllardır binlerce hayvana yiyecek dağıtan grup, hayvanseverlerden mama desteği bekliyor. Faaliyetlerini yıllardır kendi imkanlarıyla sürdürdüklerini söyleyen Selen Usta, arkadaşı Eda Yenmez ile binlerce hayvanı beslediklerini anlattı. Usta, "Şu an üç arkadaş aktif olarak çalışıyoruz. Zaman zaman bize yardım edenler de oluyor. İnsanların gitmediği, çöplüklerin bile olmadığı bölgelere gidip, beslenemeyen hayvanlara yiyecek veriyoruz" dedi. Selen Usta, hayvanseverlerin 'selen-edaa' ve 'selenusta01' adlı instagram hesaplarını takip ederek, kendilerine katılabileceğini kaydetti. Son dönemde daha çok hayvana ulaşmaya çalıştıklarını ancak şartların kendileri için zorlaştığını belirten Usta, "Bugüne kadar destek beklentimiz olmadı. Ama artık tedavide olan felçli hayvanlarımız da var. Evimde sekiz tane köpeğim var. Biri felçli. Hepsine yetişemiyoruz" dedi. Grubunun diğer üyesi Sabri Pedük ise insanlardan farkı olmayan canlıların desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.