Kazakistanlı üç ressamın sergisi

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Kazakistanlı sanatçılar Bakytkali Urazov, Askar Akhamanov ve Rashida Mugaveyeva'nın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları ve toplamda 50 eserden oluşan üç ayrı kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu'nda yer alan üç ayrı serginin açılışına; Bakan Taçoy başta olmak üzere Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Savaşan, sanatçılarla davetli misafirler katıldı. Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şanlıdağ, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesi kapsamında son 9 ayda kampüste 60'dan fazla sergi gerçekleştirildiğini ve 15 Kasım 2020'de açılacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesiyle birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Müzeler Bölgesinde 7 müzenin sanatseverlerle buluşacağını söyledi.