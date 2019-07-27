Sahte parayla klima aldılar

Adana'da 2'si kadın 3 kişi sahte parayla alış veriş yaptığı iddiasıyla yakalandı. 2 bin 400 lira sahte para kullanarak 2 adet klima alan şüphelilerin bir markette de sahte 200 lira vererek sigara aldığı para üstü 185 lirayı da ceplerine koydukları tespit edildi. Polis, zanlıları yakaladığı evde yaptığı aramada 600 lira sahte para ve 2 adet sahte bilezik ele geçirdi. Sorgularında suçu birbirinin üzerine atan şüpheliler sevk edildikleri adliyede mahkeme tarafından tutuklandı. Olay Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki bir iş hanında meydana geldi. İddiaya göre Ali Can T. (24) sevgilisi Sebiha Ü. (36) ve Gözde Gülizar A. K. (32) 2. el eşya satan bir iş yerine girdi. Hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu gibi suçlardan kaydı bulunan zanlılar, klima almak istediklerini söyledi. 2 klima beğenen şüpheliler ceplerinde bulunan 2 bin 400 lira sahte parayı Suriye uyruklu H.A.'ya verdi. Klimaları bir taksiye yükleyen şüpheliler iş yerinden ayrıldı. İş yeri sahibi R.Ç., elamanın verdiği parayı görünce sahte olduğunu anladı ve polise haber verdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri iş yeri güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Polisin kendilerini aradığından haberi olmayan zanlılar sahte 200 lirayla bir marketten sigara aldıktan sonra para üstü olan 185 lirayı ceplerine koydu. Kameralardan kimlikleri tespit edilen şüpheliler, Mafesığmaz Mahallesi'ndeki evde yakalandı.

EVDEN SAHTE PARA VE ALTIN ÇIKTI

Polis zanlıları gözaltına alırken evde de arama yaptı. Yapılan aramada 600 lira sahte para ile 2 sahte bilezik bulundu. Klimaları sahibine teslim eden polis, zanlıları sorgulamaya başladı. Paraların sahte olduğunu kabul eden zanlılardan suçu birbirinin üzerine attı. Sağlık kontrolünden hakim karşısına çıkan zanlılar tutuklandı.