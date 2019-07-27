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Sumudica: daha iyi bir takım olacağız Gazişehir’in Rumen teknik adamı, gerekli bölgelere önlemler alarak iyi bir ekip kuracağını belirtti

Giriş Tarihi: 27.7.2019