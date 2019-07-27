Sumudica: daha iyi bir takım olacağız

Süper Lig yeni takımlarından Gazişehir Gaziantep, Topuk Yaylası'nda oynadığı hazırlık maçında Alanyaspor'a 4-0 mağlup oldu. Rakip karşısında Günay, Pawel, Papy, Alin, Morais, Erdem, Gökhan, Jefferson, Segbefia, Oğuz, Kenan, İgor, Poepon, Ali ve Muğdat
'a forma şansı veren teknik direktör Marius Sumudica, "Yeni bir takımız ve daha iyi olacağız"
dedi. Takımın eksiklerini Alanya karşısında net bir şekilde gördüklerini belirten Rumen teknik adam, "Gerekli önlemleri alacağız. Bu konuda futbolcularımla gerekirse bire bir görüşmeler yapacağım. Bu tür hazırlık maçları, lig öncesi takımı analiz etmemizde önemli rol oynuyor. Yeni bir takımız ve daha iyi olacağız"
ifadelerini kullandı.