Transfer sürecek

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da kulüp başkanı Murat Sancak kampı ziyaret ederek, teknik direktör Ümit Özat ile görüştü, futbolcularla sohbet etti. Teknik adam Özat'tan takımın son durumu hakkında bilgi alan Sancak, özelikle Brezilyalı yıldız Anderson Luís de Abreu Oliveira ile yakından ilgilendi. Yeni sezonun çok zorlu geçeceğini ifade eden Sancak, "Bunun bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Taraftarlarımız bizden başarı istiyor. İskelet kadromuzu koruyarak, önemli transferlerle takımı güçlendirdik. Transfer görüşmelerimiz sürüyor. Eksik gördüğümüz yerlere en kısa zamanda gerekli girişimleri yapacağız" şeklinde konuştu.

ANDERSON'A GÜVENIYORUZ

Geçtiğimiz sezon Adana Demir'e transfer olan ancak kendisinden istenilen performansı ortaya koyamayan Anderson'un yeni sezonda çok iyi işler yapacağını söyleyen Sancak, "Kendisine bu konuda güveniyoruz. Hem moral vermek hem de eksikleri yerinde görmek adına yöneticilerimizle kampı ziyaret ettik. Teknik direktörümüz Ümit Özat ile görüş alış-verişi yaptık" dedi.