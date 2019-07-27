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Yaz spor okuluna miniklerden büyük ilgi

Öğrencilerin tatillerini daha verimli geçirmeleri amacıyla tarafından başlatılan projeye yaklaşık 3 bin çocuk katılım gösterirken eğitimler ücretsiz veriliyor

Giriş Tarihi: 27.7.2019
Yaz spor okuluna miniklerden büyük ilgi

Yüreğir Belediyesi tarafından öğrencilerin yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri amacıyla başlatılan Yaz Spor Okulları, bu yıl da yoğun katılımla devam ediyor. Yaz Spor Okulları'nda, futboldan badmintona, voleyboldan güreşe, tekvandodan tenise kadar 9 branşta yaklaşık 3 bin çocuk ücretsiz spor eğitimi alıyor. Ayrıca çocuklar sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yönelerek, hem fiziksel ve mental yönden gelişiyor hem de enerjik ve eğlenceli zaman geçirerek spor yeteneklerini keşfediyorlar. Yaz Spor Okulları 7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak 24 Haziran'da başladı. Yüreğir genelinde belediyenin spor tesisleri, kültür evleri spor salonları ve okul salonları olmak üzere yaklaşık 45 noktada devam eden ücretsiz spor eğitimleri beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve uzmanlar tarafından veriliyor.


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ÇOCUKLARIN ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasında sporun önemine değinen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Yaz Spor Okullarımızda çocuklarımız zamanını en iyi şekilde değerlendiriyor, aynı zamanda uzman antrenörlerimizden kurs alıyorlar. Yaz Spor Okulumuza gelen bütün çocuklarımızın malzemelerini de ücretsiz veriyoruz" dedi.

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Yaz spor okuluna miniklerden büyük ilgi
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