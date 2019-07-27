Yerköprü Şelalesi’ne hayran kaldılar

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Ali İhsan Su, Mut ilçesindeki Yerköprü Şelalesine ve Karaekşi mesire alanına hayran kaldı. Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, Belediye Başkanı Volkan Şeker, Mut Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gürsel Aydın ve yetkililerle birlikte Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Yerköprü şelalesi ve Karekşi mesire alanında incelemelerde bulundu. Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Yerköprü Şelalesine hayran kalan Vali Su, vatandaşların Yerköprü şelalesini daha rahat gezip dolaşmaları için yapabilecekleri hakkında istişarelerde bulundu. Yine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesindeki düzenlemesi yeniden yapılan Karaekşi Mesire alanında da incelemelerde bulunan Vali Su, "Bu güzel doğa harikasına hayran kalmamak mümkün değil" dedi.