Zabıtadan yaka kameralı denetim

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Mersin'deErdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerinde yaka kamerası uygulamasına geçti. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, denetimlerde yapılan işlemlerin güvenilir olmasını amaçlayarak, yaka kamerası kullanmaya başladı. Böylelikle mevzuata aykırı hareket eden işletmelerden, sahil denetimlerine kadar birçok noktada yürütülen çalışmalarda, olumsuz davranışlarla toplum düzenini bozanlara karşı uygulanacak prosedürlerle, güvenilirliğinin arttırılmamasının amaçlandığı bildirildi. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, toplumun ortak yaşam alanı olan noktalarda vakit geçirirken, kimseyi rahatsız etmemek gerektiğine dikkat çekerek, "Vatandaşlarımıza hizmet sunan işletmelerimizin de özellikle sağlık koşullarına uygun çalışması çok önemli" dedi.