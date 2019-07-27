Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Zabıtadan yaka kameralı denetim

Zabıtadan yaka kameralı denetim

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2019
Zabıtadan yaka kameralı denetim
Mersin'de Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerinde yaka kamerası uygulamasına geçti. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, denetimlerde yapılan işlemlerin güvenilir olmasını amaçlayarak, yaka kamerası kullanmaya başladı. Böylelikle mevzuata aykırı hareket eden işletmelerden, sahil denetimlerine kadar birçok noktada yürütülen çalışmalarda, olumsuz davranışlarla toplum düzenini bozanlara karşı uygulanacak prosedürlerle, güvenilirliğinin arttırılmamasının amaçlandığı bildirildi. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, toplumun ortak yaşam alanı olan noktalarda vakit geçirirken, kimseyi rahatsız etmemek gerektiğine dikkat çekerek, "Vatandaşlarımıza hizmet sunan işletmelerimizin de özellikle sağlık koşullarına uygun çalışması çok önemli" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Zabıtadan yaka kameralı denetim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN