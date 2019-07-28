Şenlık için pedal çevirdiler

BUGÜN NELER OLDU

ersin Üniversitesi (MEÜ) Bisiklet Topluluğu, Bolkarlar Bisiklet Şenliği'nin 8'incisini düzenledi. Şenliğe, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelen 36 bisikletli katıldı.Toros dağlarının eteklerinde Mersin, Konya ve Niğde sınırlarının kesiştiği bölgede toplamda 120 kilometre uzunluğunda ve 4 bin 847 metre tırmanışı kapsayan şenlik rotasında katılımcılar, her gün farklı bir yerde kamp kurarak, yemeklerini getirdikleri kamp ocaklarında pişirdiler.'ne şenliğin birinci günü, Çamlıyayla'ya bağlıiçerisinde bulunan Papazın Bahçesine kadar 12 kilometre bisiklet süren katılımcıların, burada kamp kurduğunu söyledi.Katılımcıların, ikinci gün tamamen toprak bir parkurda 24 kilometre bisiklet sürerek 750 metreden 2 bin 400 metreye tırmanarak Meydan Yaylası'nda kamp kurduğunu anlatan Türker, üçüncü gün ise katılımcıların 3 bin 15 metre yüksekliğe kadar tırmanıp, 54 kilometre bisiklet sürerek Koyun Eşme mevkiinde bulunan Yörük Obasına vardıklarını ifade etti.