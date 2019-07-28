“30 Günde 39 Şehir” dolaşıyor

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Zonguldak'ta?eskrim antrenörü olan Barış Bahadır, sokak hayvanları için başlattığı, "30 gün 39 şehir 10 bin kilometre" projesi kapsamında motosikletiyle, Anamur'a gelerek Anamur Hayvan Hakları Derneği Başkan ve üyeleriyle buluştu. Anamur Kültür ve Muz Festivali'nde, dernek tarafından açılan stadı ziyaret eden Barış Bahadır, geçtiği yollarda rastladığı sokak hayvanlarını besleyerek onları barınaklara teslim ediyor. Sokak hayvanları için "30 gün 39 şehir 10 bin kilometre" adlı proje başlatan Barış Bahadır, 6 Temmuz'da Zonguldak Ereğli'den motosikleti ile yola çıktığını, ilk durağının Ankara'ya giderek Anıtkabir'i ziyaret ettiğini söyledi. Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu illerindeki yolculuğunu ardından Akdeniz yolculuğunda Anamur'a da gelen Bahadır, yolculuğunda, 23 yerde çadır, 7 yerde ise misafirhanede konaklayacağını ifade ederek amacının, kentler arasındaki sahipsiz hayvanları beslemek olduğunu söyledi. Anamur Hayvan Hakları Derneği'nden Füsun Bayraktaroğlu'da, can dostlarına sahip çıkan, onların daha sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için fedakarca çalışan tüm can dostlarına teşekkür etti.