Araştırma dergisinde hakemlik yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyesi Doç Dr. Burak Gökbulut, Sosyal Bilimler alanında önemli bir yeri olan Uluslararası Uygur Araştırmaları dergisinde hakemlik yaptı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından Haziran ve Aralık aylarında yılda iki sayı olmak üzere yayımlanan ve Arastirmax, Erihplus, Asos, Info Base Index, MIAR, Sparch Indexing, MLA, I2OR, Türk Eğitim İndeksi, Ideal Online, Sobiad gibi uluslararası veri tabanları ve indeksler tarafından taranan Uluslararası Uygur Araştırmaları dergisinin kütüphanelere ve uluslararası indeks kurumlarına gönderildiği belirtildi.