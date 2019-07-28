Arsuz’da müzik ve eğlence bir arada

BUGÜN NELER OLDU

Hatay'ın?Arsuz ilçesinde bu yıl birincisi gerçekleştirilen ve birçok sanatçıyı ağırlayacak Milyonfest büyük ilgi gördü. Festival kapsamında binlerce genç kamp alanına kurduğu çadırlarda konaklıyor. Arsuz'un Gözcüler Plajı'nda kumsalda hazırlanan konser ve festival alanı yanında ise kamp çadırlarına yerleşen gençler, doyasıya eğlendi. Milyonfest'in ilk gecesinde sahne alan rock ve alternatif müziğin yıldızları gençleri coşturdu. Gündüz deniz, kum ve farklı etkinliklerle zaman geçiren gençler hava karardığında başlayan konserlerde ise birbirinden hareketli şarkılarla, müzikle unutulmaz anlar yaşadı.