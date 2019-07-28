Ayçiçeğinde hasat zamanı

BUGÜN NELER OLDU

ayçiçeği üretiminin ortalama yüzde 9'unun gerçekleştirildiği Adana'da, bu yıl yaklaşık 700 bin bin dekar alanda ekimi yapılan ürünün hasadı başladı. Çukurova yöresinde nisan-mayısta ekilen ayçiçeği, temmuz sonunda olgunlaştığında hasat ediliyor. Bu sene Adana'da yaklaşık 700 bin dekar alanda ekimi yapılan, gıda ve yem sanayisinin önemli ürünü ayçiçeğinden 180 bin ton rekolte bekleniyor. Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, "Bu sene yaklaşık 700 bin dekarda ekilen ayçiçeğinden 175-180 bin ton ürün bekleniyor. Dekara 250-300 kilogram ürün bekliyor üreticimiz. Bazı yerlerde bu daha da artabilir. Tabii ki sulanamayan, kıraç arazilerdeki verim düşüyor ama iyi bir üretim bekleniyor. Bölge için artık olmazsaolmazların başında ayçiçeği gelmeye başladı. Yağlı tohumlarda Türkiye, hem ayçiçeğinde hem pamukta hem de soyada dışa bağımlı. Dışarıdan aldığımız ürünleri ne kadar azaltabilirsek hem üreticimiz bu işten kazanır hem de ülke ekonomisine ciddi manada fayda sağlanır."