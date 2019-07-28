Başkan Gültak: İstihdam konusunda bölgemizin lideri

BUGÜN NELER OLDU

MERSIN'IN Akdeniz ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Arbel A.Ş. Onursal Başkanı Mahmut Arslan ve Kurucu Başkan Hasan Arslan'ı makamında ziyaret etti. Başkan Gültak; Arbel A.Ş. fabrikasını gezerek, "Ülkemize ve bölgemize bu kadar büyük tesisleri ve imkânları ile katma değer katan, ayrıca Şehrimizin istihdam konusunda lideri olan bu aileyi ziyaret etmenin heyecanın yaşıyorum. Bölgemize yaptıkları katkılar gerçekten çok büyük" dedi. Arbel A.Ş. Onursal Başkanı Mahmut Arslan, Başkan Gültak'a ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yeni görevinde başarılar diledi. Arbel A.Ş. Kurucu başkanı Hasan Arslan da, "Başkanımızı tebrik ederim. Zaten kendisini şahsen hem şehir tanır hem de biz tanırız, kısa zamanda güzel işlere imza attı. Kendisinin bu işi gönül işi olarak yaptığını biliyoruz bu uğurda başarılarının devamını diliyor fabrikamızı ziyaretinden ötürü de kendisine ve yönetimine teşekkür ederiz" dedi.