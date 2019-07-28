Basketbol çocuklarda başarıyı artırıyor

BUGÜN NELER OLDU

Gazıantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen 2019 Yaz Basketbol Spor Okulları'nda katılan öğrenciler, basketbol kültürünü öğrenerek hem fiziki hem de mental açıdan gelişim gösteriyorlar. 6-17 yaş aralığındaki çocukların ve gençlerin parke üzerinde eğitim aldığı yaz spor okullarında dev adamların ve potanın perilerinin akademik, sosyal ve sportif başarılarının artmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. İbrahimli Spor Merkezi ve Atatürk Kültür ve Spor Merkezindeki eğitimlerde öğrencilerin spor kültürü edinmelerine büyük önem veriliyor. Sporcu velilerinin de sürece dahil olduğu çalışmalarda basketbolcuların güç, kuvvet, koordinasyon ve kondisyon anlamında da gelişimleri kayıt altına alınıyor