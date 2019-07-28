Bozyazı’da iki kişi boğularak hayatını kaybetti

BUGÜN NELER OLDU

Kaledıbı ?Mahallesi'nde kıyı şeridinde 63 yaşındaki Fatma Uyar Güneysu Sitesi denize girdi. Uyar bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı kadının suda çırpındığını gören vatandaşlar yüzerek ulaştıkları kadını kıyıya çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Uyar yaşamını yitirdi. Uyar'ın cenazesi kıyıdan alınarak Mersin Büyükşehir Belediyesi cenaze aracıyla Bozyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yine ayni saatlerde Kaledibi Mahallesi'nde ikinci boğulma olayı meydana geldi. Tatil için ailesi ile birlikte Bozyazı ya gelen ve Toslaklar koyu sahilinden yüzmek için denize giren Erzurum doğumlu 78 yaşındakiYüksel Yurttaş denize yüzürken hareketsiz durmaya başladı. Suda hareketsiz kalan Yurttaş'ı gören kıyıdaki gençler duruma müdahale ederek kıyıya çıkardılar. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yurttaş, ambulansla Bozyazı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan yaşlı adam yaşamını yitirdi. Savcılık incelemesinin ardından boğulanlar otopsi yapılmak üzere Mersin adli tıp kurumuna gönderildi. Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı