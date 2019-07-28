Şarampole devrilen otomobilde 7 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

Tarsus ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi, 5'i çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Ankara TEM yolunun Çamalan Alman Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Ramazan Topulca (41) yönetimindeki 51 KH 138 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayarak şarampolie devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Serap Sülecik (40), Leyla Sülecik (3), Derviş Sülecik (7), Ramazan Sülecik (12), İsa Sülecik (10) ile Melike Sülecik (6) yaralandı. Yaralılar, çevredekileri ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.