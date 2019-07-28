Sıkma peynırınin sırrını keşfettiler

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Kahramanmaraş?Olgunlaşma Enstitüsünün yiyecek ve içecek alanında eğitim alan kursiyerler, geleneksel Maraş peynirinin yapım aşamalarını yerinde görme imkanı buldu. Çağlayancerit'in Helete Mahallesinin bin 500 rakımlı Kiraz Yaylasına çıkan kursiyerler, yöre halkı tarafından hazırlanan peynir yapımını öğrenme fırsatı buldu. Bölgedeki endemik bitkilerle beslenen keçi sütünden yapılan peynir lezzetiyle tercih ediliyor. Yaklaşık 7,5 kilogram sütten 1 kilogram sıkma keçi peynirinin elde edildiğini söyleyen Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mutlu Aslantürk, peynirdeki gizemleri çözmek için düzenlenen gezi turunun olumlu geçtiğini söyledi. Kahramanmaraş peynirinin tanıtımı adına enstitü olarak çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Aslantürk, "Peynire özelliğini katan bu bölgenin florası. Çok özel otlar ve tamamen doğal beslenen keçilerin sütünün mayalandıktan sonra süzülmesiyle elde ediliyor peynir" dedi