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Su kuyusuna düşen köpeği kurtardı

HAYRETTİN YENEL Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2019
Su kuyusuna düşen köpeği afad kurtardı
NİĞDE'NİN Bor İlçesi Karma Organize Sanayi yakınlarında bulunan su kuyusuna düşen köpek AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak özgürlüğüne kavuşturuldu. Karma Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan su kuyusundan gelen sesleri fark edenler kuyunun yanına geldiklerinde suyun içerisinde bir köpek gördüler. Adeta feryat eden köpeğin durumunu yetkililere haber verdiler. Köpeğin kuyudan çıkarılması için AFAD ekipleri yönlendirildi. AFAD tarafından yapılan kısa bir çalışma sonucunda köpek kuyudan çıkarılarak özgürlüğüne kavuşturuldu.
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Su kuyusuna düşen köpeği afad kurtardı
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