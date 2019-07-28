Üç ayrı sergiyi Dr. Sucuoğlu açtı

BUGÜN NELER OLDU

KıbrısModern Sanat Müzesi ev sahipliğinde Türkiye'den 12 ressamın 25 eseri ile Özbekistan'dan 6 ressamın 25 eseri ve Kazakistanlı Sanatçı Kazym Amankossov'un 17 eserinden oluşan "Türkiye Sanatçıları Resim Sergisi", "Özbekistan Sanatçıları Resim Sergisi" ve Kazym Amankossov'un Kişisel Resim Sergisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonları'nda yer alan üç ayrı serginin açılışına; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Temsilcisi Kadir Akçeşme, rektör yardımcıları, öğretim üyeleri, sanatçılar ve davetli misafirler katıldı. Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Özbekistan Sanatçıları adına Allabergenov Sardor, Türkiye Sanatçıları adına Halil Yavuz Ertürk ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu birer konuşma yaptı.