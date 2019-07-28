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Vali ’ten basınına övgü

Giriş Tarihi: 28.7.2019
Vali Yılmaz Şimşek’ten Niğde basınına övgü
24 Temmuz Gazeteciler Ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Basın camiasının Niğde için oldukça takdire şayan, önemli ve değerli işlere imza attığını söyledi. Niğde Vali Şimşek mesajında övgü ile bahsettiği Niğde basını ile ilgili olarak şunları söyledi. "Toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel görev sayan doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla kamuoyunun haber alma ihtiyacını karşılayan Basın Kuruluşları, güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olmuştur. Basın Ahlak Kuralları içerisinde meslek etiğine bağlı kalarak vatandaşlarımızla Kamu Kurumlarımız arasında doğru, hızlı ve etkili bir iletişim sağlayan Basın, vatandaş ile devlet arasında aynı zamanda köprü vazifesi de yapmaktadır."
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Vali Yılmaz Şimşek’ten Niğde basınına övgü
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