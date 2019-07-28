Yılmaz’ın hayaliyle burslu okuyacaklar

BUGÜN NELER OLDU

Dörtyol ilçesinde LGS sonuçları açıklanmadan 12 gün önce havuzda yüzerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yılmaz Bahadır Amaç'ın en büyük hayali olan Kabataş Erkek Lisesini kazandığı ortaya çıktı. Ölmeden beş gün önce babasına ölümün korkulacak bir şey olmadığını söyleyen Yılmaz'ın ailesi buruk bir sevinç yaşarken, Kabataş Erkek Liseliler Derneği "Yılmaz'ı Kabataşlı sayıyoruz" diyerek onun adına bir burs fonu oluşturdu. İhtiyacı olan öğrenciler Yılmaz sayesinde burslu okuyacak. En büyük hayali Kabataş Erkek Lisesinde okumak olan Yılmaz Bahadır Amaç, lise tercihini yaptıktan bir gün sonra havuzda yüzerken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi, Kuzuculu Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Numune Evleri Mahallesi'nde oturan Yılmaz'ın doktor olan annesi Gülsüm ve babası Bahadır Amaç, vefatından 12 gün sonra oğullarının 494 puanla hayali olan Kabataş Erkek Lisesine yerleştiğini öğrendi. Baba Bahadır Amaç, sosyal medya hesabından, "Bugün LGS sonuçları açıklandı, Yılmazımızın istediği okulu kazandığını öğrendik. Birlikte İstanbul'u gezmiş, okulları görmüş ve arkadaşı Toprak ile tercihlerini yapmıştık. Yine de yurt okulun dışında, şehir bize uzak, nasıl idare edebilir misin diye sorduğumda 'Baba burayı kazanmak için çalıştık, eğer benim oğlum kazansa ve gitmeyeceğini söylese tekme tokat gönderirim' demişti. 'Herkes nasıl gidiyorsa bende öyle giderim.' Evden ayrılmaya hazır hissediyor musun dediğimizde, 'Ben hazırım ama siz benden ayrılmaya hazır değilsiniz galiba'' demiş bizi yüreklendirmişti. Hayat en büyük sınav ve bence sen bu sınavdan erken çıkmana rağmen full çektin. Nurlar içinde uyu canımız Yılmazımız" ifadelerini paylaştı. Baba Bahadır Amaç, tercihini yaptıktan bir gün sonra oğlunun her zaman gittiği havuzda kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini anlattı. Okul müdürünün kendisini arayıp sonuçlara bakıp bakmadığını sorduğunu belirten Amaç, "Bende hastanedeydim bakamadım dedim, 'oğlunuz istediği yeri kazandı' dedi. Kabataş Erkek Lisesini kazandığını söyledi. size sonuç kağıdını atmamı ister misiniz dedi. sonuç kağıdını bana attıktan sonra ben de duygulandım. Oraları gezmeye gitmiştik. /Men buralarda okuyabilir misin oğlum? İstanbul böyle bir şehir' dedim, sarayları, çevreyi gezdirdim, yurduna götürdüm. O resimlerle birlikte Facebook'ta bir yazı paylaştım. O yazıyı da bizim buradaki bir veli Kabataş Erkek Lisesinin müdürüne göstermiş. Onlar da duyarlı davranmışlar. Kabataş Liseliler Derneği Başkanı Anıl bey beni aradılar. 'Biz oğlunuzun ismini yaşatmak istiyoruz ne dersiniz' dediler, izin istediler. Bende izin ne demek bende yardım ederim dedim. Çok zor benim oğlum Beşiktaşlıydı. Bu okulu kazanmak için Beşiktaş derbilerini seyretmedi. Gol olunca beni çağır baba der giderdi. Sonunda başardı ama gidemedi. Üzgünüm, içimizde yangın o kadar büyük ki hissedemiyorum bile. Boşluğu çok büyük. Böylesi duyarlı insanlar bizim içimizde boşluğu dolduruyor. Anadolu'nun güzel çocukları karanlıkları aydınlatsın, o bizim nurumuzdu, ışığımızdı, güneşimizdi. 15 yıl boyunca çok güzel bir evlattı. Allah'a şükrediyoruz 15 yıllığına da olsa bize verdi bu çocuğu ama hayat devam ediyor. Onun gibi bir sürü çocuk var, onlar okurken zorluk çekmesin" diye konuştu.