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Yüksek rekolte beklentisi üreticiyi mutlu etti

Giriş Tarihi: 28.7.2019
Yüksek rekolte beklentisi üreticiyi mutlu etti
Çiftçi ve tüccar Abdullah Kaçar ise çocukluk yıllarından bu yana bölgede üreticilik yaptığını anlattı. Bu yıl iyi bir hasat dönemi beklediklerini vurgulayan Kaçar, "İnşallah dekar başına 300- 350 kilogram ürün alacağımızı tahmin ediyoruz. Memleketimize, bölgemize hayırlı olsun. Önemli bir ürün ayçiçeği, ihtiyacın bir kısmını yurt dışından karşılıyoruz. Bu sene ekim alanı çoğaldı. İyi bir rekolte de bekliyoruz. Temennim iyi bir sezon geçirmek." diye konuştu. Üretici Hasan Koç da kentteki 230 dekarlık tarlalarında ayçiçeği ekimi yaptıklarını, hasadın verimli geçtiğini dile getirerek gelecek yıl ekim alanlarını artırmayı düşündüklerini kaydetti.
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Yüksek rekolte beklentisi üreticiyi mutlu etti
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