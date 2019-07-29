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9 Kazakistanlı ressamın sergisi bugün açılacak

Giriş Tarihi: 29.7.2019
9 Kazakistanlı ressamın sergisi bugün açılacak
Kazakistan'dan 9 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 40 eserden oluşan Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak. Serginin açılışı, bugün saat 09.00'da, İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu'nda gerçekleşecek. Sergide yer alan Margarita Usianova modern tarzda çalışmalarla dekoratif unsurları, Karlygash Kanseit dekoratif bir tarzda dışavurumculuğu, Kuralay Amanzholova manzaralar, yaşamlar ve grafik çizimleri, Aidos Seydakul gerçekçilik tarzda çalışmaları, Arystanbek Shalbayev sanatsal fikirleri kompozisyon tarzında yansıttığı eserleri, Amanat Nazarkulov ise anıtsal resimleri sanatseverlerin beğenisine sunacak.
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9 Kazakistanlı ressamın sergisi bugün açılacak
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