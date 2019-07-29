Akdeniz meyve sineği mücadelesi

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Çukurova'dabaşta narenciye olmak üzere yetiştirilen birçok meyve çeşidine büyük zarar veren Akdeniz meyve sineğine karşı topyekun mücadele yapılıyor. Narenciye ürünlerinin yanı sıra kayısı, şeftali, nektarin, yenidünya, erik, ayva, armut, elma, incir, Trabzon hurması ve nar gibi ürünlere de zarar veren Akdeniz meyve sineği, önlem alınmadığı takdirde yüzde 100'e varan ürün kaybına neden olabiliyor. Ülke narenciyesinin yaklaşık yüzde 30'unun üretildiği Adana'da, zararlının ürün kaybına neden olmaması için önemli çalışmalar yapılıyor. Bilinçlendirilen üreticiler arasında eş güdüm sağlanması yönünde çalışan resmi ve özel kuruluşlar, özellikle tüm üreticilerin aynı tarihlerde ilaçlama yapmasını içeren toplu mücadele için yoğun bir gayret gösteriyor. Üreticilerin cep telefonlarına kısa mesaj gönderilmesinden konunun cuma namazında vaazlarda hatırlatılmasına kadar farklı yöntemlerle çiftçilere ulaşılarak dönemsel olarak belirlenen tarihlerde herkesin ilaçlama yapması isteniyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yıllardır bölgede var olan zararlının sıcak geçen kış ayları sonrası meyveler için büyük tehdit oluşturduğunu söyledi. Bir önceki yıl bazı meyvelerin tarlada kalması nedeniyle bu zararlı için yoğun bir besin ortamı oluştuğunu, kışın da hava ılık geçince 2018'de Akdeniz meyve sineğinin büyük bir popülasyona ulaştığını anlatan Doğan, "Geçen yıl daha mayıs ayında şeftali, nektarin ve kayısıda zarar yaşanınca biz de 'narenciyede olmasın' diye önlem aldık. Valimizin başkanlığında bütün birlikler, başkanlar toplanarak tedbirleri hayata geçirdik. Bu yıl da gerekli ilaçlamayı yapıyoruz" diye konuştu.