Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Erdemli’de şairler şiir gecesinde buluştu

Erdemli’de şairler şiir gecesinde buluştu

Giriş Tarihi: 29.7.2019
Erdemli’de şairler şiir gecesinde buluştu
Mersin'de Erdemli Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Erdemin Şairiyim' adlı şiir gecesi ile şairleri bir araya getirdi. Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında ilki düzenlenen ve Erdemli 33 Sahil Bandı Açık Hava Sahnesinde gerçekleştirilen programa, Mersin Şairler ve Yazarlar Derneği de destek verdi. 15 şiirin seslendirildiği geceye çok sayıda şair ve yazarın yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Merhaba Sanat, Ayaş Antik Tiyatro Festivali gibi dev projelere imza atmaya devam edeceklerini söyledi. Erdemli'nin sadece alt yapı noktasında değil, sanatsal ve kültürel faaliyetlerle öne çıktığını belirten Tollu, "Çocuklarımız ve gençlerimiz için sosyal yaşam alanları oluşturup, ruhsal ve fiziksel gelişimlerine katkı sunuyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdemli’de şairler şiir gecesinde buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN