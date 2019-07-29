Ev yapımı alkol öldürüyor

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Adana'da meydana gelen alkol zehirlenmesi olaylarının büyük bir çoğunluğu vatandaşların market ve tekel bayilerden temin ettiği 'etil alkol' ile kendilerinin ürettiği içkileri tüketmesi sonucu meydana geldiği ortaya çıktı. Kent genelinde alkolden zehirlenme sonucu hayatını kaybeden 12 kişinin evinde arama yapan polis hayatını kaybedenlerden 10'unun evinde etil alkol şişesi buldu. Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş SABAH'a yaptığı açıklamada, "Alkolün yasalı da etille evde yapılanı da öldürüyor. Alkol her şekilde öldürüyor. İnsanlar mümkün oldukça alkolden uzak dursun" dedi.Vatandaşları bilinçlendirerek duyarlı hale getirilmesi gerektiğini belirten Emniyet Müdürü Aktaş, "Kent genelinde 58 kişi alkol zehirlenmesiyle çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bunlardan 12 kişi hayatını kaybetti. 43 kişi tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edilirken 3 kişiyse hala hastanede. Vefat eden insanları incelediğimiz de büyük bir çoğunluğunun piyasada satılan etil alkolü aldıktan sonra internet üzerinden izledikleri videolardaki karışımları evlerinde kendi imkânlarıyla yaptıktan sonra tüketiyor. Genelde ölümler bundan kaynaklanıyor" diye konuştu. İnsanların etil alkol kullanarak kendi yaptıkları içkileri tükettiklerinde sıkıntı yaşandığını belirten Emniyet Müdürü Aktaş, "İnsanlar alkolü ucuz mal etmek için bu tarz yollara başvuruyorlar. İnternet üzerinden yayınlanan tarifle alkol yapmaya çalışan kişiler kullanmış oldukları alkol oranlarında hata yapıyorlar. Bu durum da maalesef yapılan içkiyi içen kişiyi ya öldürüyor ya da iç organlara zarar veriyor. Yani insanlar kendi kendini öldürüyor. Yazık ediyorlar kendilerine" şeklinde konuştu.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin insanların sağlığını hiçe sayanlara karşı mücadelelerine devam ettiklerini belirten Emniyet Müdürü Aktaş, "Bu yılın ilk 6 ayında 31 bin 210 litre sahte içkiye el koyduk. 37 kişiye yasal işlem yaptık. Bu kişilerden 11'i tutuklandı. 10 kişi adli kontrol şartıyla 16 kişiyse tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Cam suyu şişesi içerisinde 8 bin 13 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol aldık. Bu etil alkolden numune alarak teste gönderdik. Vatandaşın sağlığını tehlikeye atanlarla mücadelemize hız kesmeden devam edeceğiz" diyerek sözlerini sonlandırdı.