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Gökyüzünde derece için yarıştılar

Hedef Paraşüt Yarışması’nın ikinci ayağı Anamur’da gerçekleşti

KAMİL CÖMERTLER Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2019
Gökyüzünde derece için yarıştılar
Mersin'in Anamur ilçesinde Türk Hava Kurumu (THK) ve Anamur Havacılık ve Extrem Spor Kulübü Derneği tarafından organize edilen Uluslararası Türkiye Paraşüt Yarışması'nın ikinci ayağı büyük bir heyecana sahne oldu. Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Ekstrem Spor Kulübü Başkanı Halil Ünlüselek ve İkinci Başkanı Zümrüt Cömertler yarışmaları takip etti. Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) tarafından düzenlenen yarışmanın ilk ayağı Kazakistan'da yapılmıştı. Paraşüt yarışmasının Anamur ayağında Kuzey Kıbrıs, THK Erzincan, Alanya Ulusky, Bursa Nilüfer takımları gökyüzüne yükseldi.
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Gökyüzünde derece için yarıştılar
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