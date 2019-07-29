Gökyüzünde derece için yarıştılar

Mersin'in Anamur ilçesinde Türk Hava Kurumu (THK) ve Anamur Havacılık ve Extrem Spor Kulübü Derneği
tarafından
organize edilen Uluslararası Türkiye Paraşüt Yarışması
'nın ikinci ayağı büyük bir
heyecana sahne oldu. Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Ekstrem Spor Kulübü Başkanı Halil Ünlüselek
ve İkinci Başkanı Zümrüt Cömertler
yarışmaları takip etti. Uluslararası Havacılık Federasyonu
(FAI) tarafından düzenlenen yarışmanın
ilk ayağı Kazakistan'da yapılmıştı.
Paraşüt yarışmasının Anamur ayağında Kuzey Kıbrıs, THK Erzincan, Alanya Ulusky, Bursa Nilüfer
takımları gökyüzüne
yükseldi.