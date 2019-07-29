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Gol düellosu Hatay’ın

Çalışmalarını ’da sürdüren Güney temsilcisi, hazırlık maçında Giresunspor’u 4-3 yenmeyi başardı

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2019
Gol düellosu Hatay’ın
TFF1. Lig ekiplerinden Hatayspor, yeni sezon öncesinde oynadığı ilk hazırlık maçını 4-3 kazandı. Erzurum'da yeni sezona hazırlanan bordo-beyazlılar, ilk hazırlık maçını Giresunspor ile oynadı. Kadrodaki tüm futbolcuların forma giydiği karşılaşmayı dikkatle takip eden teknik direktör İlhan Palut, takımının ortaya koyduğu oyunu beğendi. Hatayspor'un hazırlık kampı 5 Ağustos'ta tamamlanacak. Kalan sürede 2 hazırlık maçı daha oynayacak olan bordo-beyazlılar 31 Temmuz'da Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, 4 Ağustos Pazar Günü'de Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Hatayspor, Erzurumspor ile oynayacağı hazırlık maçı sonrası, hazırlık kampına son noktayı koyarak Hatay'a dönecek ve burada hazırlıklarını sürdürecek.
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Gol düellosu Hatay’ın
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