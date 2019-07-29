Gol düellosu Hatay’ın

TFF1. Lig ekiplerinden Hatayspor
, yeni sezon öncesinde oynadığı ilk hazırlık maçını 4-3 kazandı. Erzurum
'da yeni sezona hazırlanan bordo-beyazlılar, ilk hazırlık maçını Giresunspor
ile oynadı. Kadrodaki tüm futbolcuların forma giydiği karşılaşmayı dikkatle takip eden teknik direktör İlhan Palut, takımının ortaya koyduğu oyunu beğendi.
Hatayspor'un hazırlık kampı 5 Ağustos'ta tamamlanacak. Kalan sürede 2 hazırlık maçı daha oynayacak olan bordo-beyazlılar 31 Temmuz'da Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, 4 Ağustos Pazar Günü'de Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Hatayspor
, Erzurumspor
ile oynayacağı hazırlık maçı sonrası, hazırlık kampına son noktayı koyarak Hatay
'a dönecek ve burada hazırlıklarını sürdürecek.