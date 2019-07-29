BUGÜN NELER OLDU

Mersin'inAkdeniz ilçe Belediye Başkanı Mustafa Gültak, görevdeki ilk 100 gününü değerlendirdi. Gültak, "Akdeniz'de bir değişim, dönüşüm ve yenilenme dönemi başladı. 65 mahallemizde güçlü bir kalkınma hamlesi başlattık. Akdeniz'de yaşanan insanlık dramına son vererek, halkımızın makus talihini değiştireceğiz" dedi. Akdeniz ilçesinde önümüzdeki süreçte hayata geçireceği projeleri anlatan Başkan Gültak, "Akdeniz'in güncel ve yeni bir tedaviye, modern bir bakış ve yönetim vizyonuna ihtiyacı var. Bu tedavi için yol haritamız ve reçetemiz hazır. Bu amaç ve hedefle, önce insan diyerek adil, eşit ve nitelikli hizmet vererek 65 mahallemizde güçlü bir kalkınma hamlesi başlattık" diye konuştu. Gültak, "Mersin'in kalbi konumundaki Akdeniz ilçesi, hizmet anlamında geri kalmış. Akdeniz'de yaşayan insanlarımızın uğradığı eşitsizliği kaldırmak ana hedefimiz. Geçmişte hizmetlerden mahrum kalan insanlarımıza ulaşıp onlara dokunmaya, onların ihtiyaçlarına göre projeler üretmeye çalışıyoruz. Akdeniz'de yaşanan insanlık dramına son vererek, halkımızın makus talihini değiştireceğiz" dedi.