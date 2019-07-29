Güneş çarpması ölümcül olabilir

BUGÜN NELER OLDU

YakınDoğu Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sena İlin, yaz aylarında sıcakların da artışı ile güneş çarpmasına bağlı gelişen sağlık sorunları ve basit bir güneş yanığından, hayatı tehdit edici etkenlere kadar ulaşan durumlar hakkında bilgi verdi. Uzm. Dr. İlin, sıcağın en yoğun olduğu ve zararlı UV ışınlarına en fazla maruz kalınan öğle saatlerinde, güneş altında uzun saatler geçirmenin, yeterli sıvı almamanın ve bunun yanı sıra alkol ihtiva eden içecekler tüketmenin de güneş çarpmasına katkıda bulunduğunu belirtti. Özellikle Akdeniz bölgesini içine alan coğrafyada yüksek oranda nem içeren havanın olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Sena İlin, terlemeyle sağlanan soğutma mekanizmasının etkisinin azaltıcı bir faktör olduğunu belirtti. Buna ek olarak karbonhidrat içeriğinden zengin gıdaların, ağır yağlı yiyeceklerin ve fazla alkol tüketiminin güneş çarpmasını tetikleyen diğer faktörler arasında yer aldığını söyleyen Uzm. Dr. Sena İlin, vücudumuzun, normal hemodinamiğinde, sıcaklığının arttığı durumlarda kan akışını deriye doğru yönlendirerek, terleme olayını gerçekleştirdiğini belirtti.