Kaplan ve Canbaz ailelerinin mutlu günü

BUGÜN NELER OLDU

Halıdünyasının önde gelen firmalarından Kartal Halı Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kaplan'ın oğlu Ali Can ve Bursalı Sanayici işadamı Mümin Canbaz'ın kızı Elif Gaziantep'te düzenlenen muhteşem bir düğünle dünya evine girdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kıydığı nikahta genç çifte Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Vali Davut Gül ile iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri şahitlik yaptı. Damat Alican Kaplan'a Özbekistan Tarım ve Tekstil Bakanı Yardımcısı Kemal Abdulloev tarafından Özbekistan'da damatlara giydirilen el yapımı özel bir kıyafet hediye edildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Vali Davut Gül, Milletvekilleri İrfan Kaplan ve Dr. Bayram Yılmazkaya, TİM Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, OSB Başkanı Cengiz Şimşek ile iş ve sanayi dünyasının önde gelen isimlerinin şahitlik yaptığı nikahı Başkan Fatma Şahin kıydı. Konuklarıyla yakından ilgilenen Yusuf Kaplan'da oğlunun düğününde konuklarla birlikte ünlü sanatçı İhsan Güvenç'e eşlik ederken mutluluğu gözlerinden okunuyordu.