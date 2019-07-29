Lige sorunsuz girmek istiyoruz

BUGÜN NELER OLDU

3.etap kamp çalışmaları için Bolu'da sahaya çıkan TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor, lige odaklandı. Teknik direktörilk iki etabın çok iyi geçtiğini belirterek,şeklinde konuştu.Takıma yeni katılan isimlerin uyum sorunu yaşamadığına dikkat çeken teknik adam Arın,şeklinde konuştu.Takımınbugün saat 16.00'da Bolu Termal Otel'de TFF 2. Lig ekibi Sancaktepe Belediyespor ile hazırlık maçı oynayacağının altını çizen Arın,dedi.