Lige sorunsuz girmek istiyoruz

3.etap kamp çalışmaları için Bolu'da sahaya çıkan TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor, lige odaklandı. Teknik direktör Eyüp Arın
ilk iki etabın çok iyi geçtiğini belirterek, "Son etapta tüm gücümüzü sahaya yansıtacağız. Zorlu maratonun başlamasına günler kaldı. Eksiklerimizi en kısa sürede giderip yolumuza devam edeceğiz"
şeklinde konuştu.
UYUM SORUNU YAŞAMIYORUZ
Takıma yeni katılan isimlerin uyum sorunu yaşamadığına dikkat çeken teknik adam Arın, "Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Takımda arkadaşlık üst seviyede. Oyuncularım sahada istediğim oyun sistemini uygulamaya başladı. Kamp sonuna kadar bütün eksikleri tamamlayıp lige sorunsuz girmek en büyük hedefimiz"
şeklinde konuştu.
HAZIRLIK MAÇI BUGÜN SAAT 16.00'DA
Takımın
bugün saat 16.00'da Bolu Termal Otel'de TFF 2. Lig ekibi Sancaktepe Belediyespor ile hazırlık maçı oynayacağının altını çizen Arın, "Hazırlık maçları benim için önemli. Çünkü istediğimiz oyun sistemini oluşturuyor, futbolcularımı yakından görme fırsatı buluyorum. Bugünkü maçta da tüm oyunculara şans vereceğim"
dedi.