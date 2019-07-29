Melih ABİ: Konak Sitesi’ne giden yolda göbek yok her gün kaza oluyor

BUGÜN NELER OLDU

Çamlıyayla'ya giderken, Konak mevkiinde yeni bir şehir oluştu. En az bin civarında daire yapıldı. Bloklar yapıldı, siteler dikildi, konut sayısı bini geçti. Buradan 30-40 köye de geçiş var! Yeni Üniversitesi yolu da bu güzergah üzerinde. Konak Sitesine dönüşte ortada bir göbek olmadığı için orada her gün trafik kazası oluyor. Acilen Konak Sitesi dönüşüne bir göbek yapılmalı. Sorumluluk Mersin Büyükşehir Belediyesinde. Bu yol Tarsus ile Çamlıyayla'ya gidenleri çok ilgilendiriyor, bir de oradaki sitelerde oturanları... Başkan Vahap Seçer ver talimatı yapılsın kavşak. Kazaların önüne geçilsin. İnsanları korku içinde yaşatmayın!Mersin'denMehmet Yılmaz Kısacık aradı. Çeşmeli'de otoyol çıkışı civarında kanalizasyon çalışması yapıldı. Sitelerin kanalizasyonları buraya bağlanacaktı. Ama boru küçük! Bu nedenle bağlantı yapılamıyor! Bekliyorlar; neyi bekliyorlarsa... Zamanında denetim yapılsaydı böyle olmazdı. Giden paraya yazık! Böyle sorumsuzluk olur mu? Deniz kıyıları kalabalık. İnsanlar biraz serinlemek için denize girmeye çalışıyor. Mehmet Yılmaz Kısacık "Denize girdiğimizde deniz köpürüyor" diyor. Niye köpürdüğünü hepimiz biliyoruz. Yeniden ihale açılıp, boruların yenilenmesi gerek. Sitelerin pis sularını da kanalizasyona bağlamak şart!