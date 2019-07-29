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Semt pazarında silahlı kavga

Giriş Tarihi: 29.7.2019
Semt pazarında silahlı kavga
Adana'da, semt pazarında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ndeki semt pazarında, pazarcılar Mehmet Rüzgar ile Mehmet Gökalp arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Pazarcıların yakınlarının da dahil olmasıyla silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşen olay sırasında Rüzgar ve Gökalp ile Hasan Gökalp ve Lütfü Can yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.
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Semt pazarında silahlı kavga
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