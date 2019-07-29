Yorgancılar teknolojiye direniyor

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'inSilifke ilçesinde 21 yıldır yorgancılık yapan Sezer Koçak, teknolojinin gelişmesiyle seri üretimin arttığını, elde yapılan yorganlara ilginin ise giderek azaldığını söyledi. Sezer Koçak, "İşimiz eskisi kadar değil ama oluyor. Bu sene durgunluk var geçen sene daha yoğundu. Çeyiz yapıyoruz. Eskiden daha yoğun çalışıyorduk. Hazır çıkan yorganlar bizim işimizi de etkiliyor" dedi. Çırak bulmakta da zorlandıklarını belirten Sezer, "Bundan sonra bu mesleği yürütecek nesil yok. Teknolojinin gelişmesi ve yeni ürünlerin piyasaya çıkmasıyla bizim el emeği göz nuru ile yaptığımız yorganlar artık pek rağbet görmemeye başladı. 20 yılı aşkın süredir yorgan ustası olarak geçimimizi sağlıyoruz. Ne yazık ki günümüzde yorgancılık mesleği fabrikasyon üretime yenildi" dedi.