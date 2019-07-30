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15 metrelik kuyudan köpeği kurtardılar

HAYRETTİN YENEL Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2019
15 metrelik kuyudan köpeği kurtardılar
HER acil durumda hayat kurtarmak için mücadele veren AFAD ekipleri bu kez de 15 metreden bir can daha kurtardılar. Niğde'nin Alay Kasabasında meydana gelen olayda Sami Özbek'e ait evcil köpek tarım sulamasında kullanılan 15 metrelik su kuyusuna düştü. Kendi imkânları ile köpeğini kurtaramayan Sami Özbek durumu yetkililere haber verdi. Olay üzerine Niğde merkeze bağlı Alay Kasabası Tepecik sokağa AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD Niğde ekibi kuyu üzerine kurdukları tesisat ile köpeğin düştüğü mesafeye ekip den biri iple indirildi. Köpeği kuyunun içerisinde güvenli bir şekilde bağlayan ekip elemanı köpekle birlikte yukarı çekildi. Köpeğinin kurtarılmasına sevinen Sami Özbek onu kucağına alıp sevdi.
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