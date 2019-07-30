Baca koruma altına alınsın

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mega projelerde söz sahibi olmayı hızla sürdüren Tarsus'un dünya çapındaki gurur veren firması BERDAN Cıvata'nın kurucusu duayen İş İnsanı Hasan Şemsi'den Tarsus'un ayakta kalan tek fabrika bacası olan Rasim Dokur Bacası ile ilgili çağrı yaptı. Tam 47 yıl önce üretime Tarsus'a küçük bir atölyede başladıklarında Marmara'daki, Ankara ve İzmir'deki üretici firmalarla rekabet edebilmek için üretimde farkındalık yaratma hedefiyle projelerini emin adımlarla hayata geçirerek Türk iş dünyasında haklı bir gururun sahibi olan ve BERDAN Cıvata'yı bu anlayışla kuran Makine Mühendisi Hasan Şemsi, Ticaret ve Sanayi Odası'nın 140.'ncı kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında "Tarsus'a değer katan İş İnsanı" ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, Tarsus'un ayakta kalan tek fabrika bacası olan Rasim Dokur Fabrikasının Türkiye için çok büyük önem arz ettiğini ve gurur abidesi olan BACA'nın koruma altına alınarak, geleceğe köprü olmasını istedi.