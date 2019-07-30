Camiler çocukla dolsun ahlâkı Kur’an olsun

BUGÜN NELER OLDU

Mersın'ın Silifke ilçesinde kuran kurslarında çocuklara eğlenceli etkinliklerle eğitim veriliyor. Türkiye genelinde okulların tatil olması ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığınca "Camiler Çocukla Dolsun Ahlakı Kur'an Olsun" sloganıyla 81 ilde düzenlenen yaz Kur'an kursları Silifke İlçe Müftülüğüne bağlı cami ve kuran kurslarında eğitim vermeye başladı. Zeytinli camisinde verilmeye başlanan Kur'an kurslarında 4'ü kadın 7 hoca tarafından 170-180 çocuğa eğitim veriliyor. Kursların 9 Ağustos'a kadar süreceğini söyleyen kurs görevlisi Halil Kılınç, kursların sabah bölümünün 9'da başlayıp 12'de bittiğini, öğle grubunun 12'de başlayıp ikindi namazında bittiğini söyledi.