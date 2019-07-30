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Kadınlara çevre eğitimi

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2019
Kadınlara çevre eğitimi
Gazıantep'te Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, aile merkezlerinde eğitim gören ev hanımlarına 'çevre temizliği' semineri verdi. Seminerde; havanın, toprağın ve suyun önemi anlatıldı. Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Yüksek Çevre Mühendisi Aşkın Zuhal Çelik tarafından Biruni Aile Merkezi'nde verilen seminerde kadınlara ilk olarak 'çevre temizliği' konusunda eğitim verildi. Daha sonra havanın, toprağın ve suyun önemi anlatıldı. Kursiyerlere, çevre kirliliğinin canlıların yaşamlarına olumsuz etkileri konusunda da bilgiler verildi. Doğal yaşamın olumsuz yönde etkilenmesinin önüne geçilmesi için herkese görev düştüğünü söyleyen Zuhal Çelik, özellikle çöplerin daha duyarlı bir şekilde toplanılması ve gelişigüzel çevreye atılmaması, çöp konteynırlarına bırakılması gerektiğine dikkat çekti.
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Kadınlara çevre eğitimi
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