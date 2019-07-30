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Kediyi mangal yöntemi ile yakalamaya çalıştılar

’da cam kavanozdan süt içmeye çalışırken boynuna takılı kalan kavanoz parçasıyla bir haftadır yaşamını sürdüren kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri ve mahalleli seferber oldu

Giriş Tarihi: 30.7.2019
Kediyi mangal yöntemi ile yakalamaya çalıştılar
HATAY'IN İskenderun ilçesinde, çöp konteynerinin yanındaki cam kavanozdan süt içmeye çalışırken boynuna takılı kalan kavanoz parçasıyla bir haftadır yaşamını sürdüren kediyi kurtarmak için yürütülen çalışmalar sonuçsuz kalırken, kokusuna gelebileceği düşüncesiyle yakılan mangal da fayda sağlamadı. İsmet İnönü Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde, çöp konteynerinin yanına bırakılan kavanozdan süt içmek isteyen bir kedinin başı kavanoza sıkıştı. Sıkıştığı yerden kurtulmaya çalışan kedinin hareketleri sonucunda kavanoz kırılsa da büyük bir cam parça boynunda takılı kaldı. Bir hafta boyunca kediyi farklı yöntemlerle yakalayıp kurtarmaya çalışan mahalleli, başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de 2 saatlik uğraşlara rağmen kediyi yakalayamadı. Bir türlü yakalayamayan kedi için, kokusuna gelebileceği düşüncesiyle mangal yakıldı.
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Kediyi mangal yöntemi ile yakalamaya çalıştılar
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