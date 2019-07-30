TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Ümit Özat, sezon hazırlıklarının iyi gittiğini belirterek, "Lige en hazır şekilde gireceğiz" dedi. Bolu kampı çalışmaları kapsamında 2-3 hazırlık maçı daha oynayacaklarını aktaran Özat, "Aramızdan kiralık olarak gidecek genç kardeşlerimiz var. Onları, hazır duruma gelecekleri yerlere göndermeyi düşünüyoruz" dedi. Özat, "Saha zemini dışında gerek otel imkanları gerek oynadığımız takımlar olsun her şey çok iyi. Hazırlık maçlarındaki skorlara çok takılmıyorum. Hazırlık müsabakalarında yenilebiliriz ama önemli olan lig maçlarını en iyi şekilde bitirebilmek. Skorların çok fazla önemi yok, maçtaki mücadeleleri önemsiyorum. Bana göre oyuncularımız iyi gidiyorlar" diye konuştu.



ÖZAT: SÜRPRİZ TRANSFER OLABİLİR

Özat, transfer çalışmalarına değinerek, "Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir. Özellikle Süper Lig'deki takımların kampları bittikten sonra oradaki duruma göre 1-2 oyuncu daha kadromuza katabiliriz. Bunu mevcut oyuncuları azalttıktan sonra yapacağız. Hala 27-28 kişiyiz. Bu sayı düşebilir" ifadelerini kullandı.



MURAT SANCAK'TAN ANLAMLI DESTEK

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, TFF 1. Lig'de zor günleri geride bırakmak adına kampanya başlatan Eskişehirspor kulübüne destek olmak için bin tane forma satın aldı. Eskişehirspor yönetimi tarafından kulübün borçlarının azaltılması maksadıyla 100 TL yardımla "26 saatte 26 bin forma" kampanyası başlatıldı. Kampanyaya Türk futbol camiasından, ünlü isimlerden ve taraflı tarafsız herkesten destek geldi. Kırmızısiyahlıların kampanyasına mavi-lacivertli ekibin başkanı Murat Sancak da destek oldu. Kampanyaya telefonla arayarak katılan Sancak, "Eskişehirspor kulübüne başarılar diliyoruz. Kampanyaya ben de bin forma ile destek veriyorum. Elimizden ne geliyorsa, Eskişehirspor için yaparız" ifadelerini kullandı.