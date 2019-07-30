Melih Abi: Şehir merkezinde tehlikeli yolculuk

Adana'nın hareketli caddelerinden birisi. Şu fotoğrafa bakın. Gülünecek haldemiler? Tehlike büyük, ancak içindekiler farkında değil. Çünkü gülüyorlar. Araca sığmamışlar. Bagaj açılmış iki kişi de oraya oturmuş. Ne diyelim. Allah kazadan korusun. Düşseler bir yerleri kırılacak. Ayrıca arkadan gelen bir araç da çarpabilir? İnsan kendi can güvenliğini neden dikkate almaz anlamak mümkün değil. Bu aralar böyle fotoğraflar çok görüyoruz. Aşırı sıcakların etkisi var galiba.



TARSUS'TA RÖGAR KAPAKLARI SORUN YARATIYOR

Tarsus Yeşilyurt mahallesinde Şehit Asım Uslu caddesi girişinde ve muhtelif yerlerde Telekoma ait rögar kapaklarının çok kot altında kalması araç sürücüleri için tehlike yaratıyor. Murat Kıraç, "Onarım yapılıp kapakların yükseltilmesi şart. Tarsus'ta böyle olan yüzlerce kapak var. Araçların alt takımları dağılıyor" diyor. Çözün kardeşim şu sorunu. Yazıktır günahtır milli servettir.