Niğde’de iki renkli kiraz şaşırttı

BUGÜN NELER OLDU

Gümüşlerde bahçesi olan İbrahim Özdemir adlı üretici kiraz hasadı sırasında iki renkli kirazla ilk karşılaştığını söyledi. Niğde Merkeze Bağlı Gümüşler kasabasında, yıllardır kendisinin ve akrabalarının bahçelerinde kiraz hasadı yaptıklarını belirten İbrahim Öztürk adlı vatandaş ilk kez iki renkli bir kirazla karşılaştıklarını söyledi. Kiraz hasadı yaparken daldaki iki renkli kirazı gördüğünü belirten Öztürk gözlerine inanamadı. Kirazın beyazını, alasını, kırmızısını ve siyahını gördüklerini fakat iki renkli kırmızılı pembesini ilk kez gördüklerini söyledi.