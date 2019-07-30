Sokakta müzik sesleri yükseliyor

BUGÜN NELER OLDU

Mersın'de Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı ve Kent Orkestrası sanatçıları, haftanın belirli günlerinde Taş Bina önü, sahil bandı, Kültür Parkı gibi kentin farklı noktalarında her gün vatandaşlara mini konserlerle müzik zevki sunuyor. Konservatuvar ve Kent Orkestrası sanatçılarının, kentin en işlek noktalarında verdiği mini konserler Mersinlilerin beğenisini topluyor. Vatandaşların keyifle eşlik ettiği ve yoğun ilgi gören konserler, akşam saatlerinde gerçekleştiriliyor. Sanatçılar, pazartesi ve çarşamba günleri saat 17.00'de Taş Bina önünde vatandaşlarla buluşurken, diğer günler kentin farklı yerlerinde konser veriyor. Konserler, her gün farklı bir konseptte yapılırken, hem sanatçılar hem de enstrümanlar değişiyor.