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Sokaktaki sahipsiz canlar için kermes

Giriş Tarihi: 30.7.2019
Sokaktaki sahipsiz canlar için kermes
Cansuyu Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği, Gaziantep'te bir ilke imza atarak sokak hayvanları yararına kermes düzenledi. Kermesten elde edilen gelir ile sokak hayvanlarının klinik ve mama masraflarının karşılanacağını belirten Dernek Başkanı Cansu Karabacak, "Hiçbir geliri olmayan bir dernek için yılda yaklaşık 400- 500 köpeğin düzenli beslenmesi, tedavisi, ihbarlarla alınan yaralı hayvanların bakımlarını kendi gücümüzle karşılayamamaya başladık" dedebi Karabacak, "Canların hayatını sürdürebilmeleri, beslenmeleri ve barınmaları için kendi emeğimizi kermes düzenleyerek sunduk. Kermesimizden gelen desteklerle birlikte sokakta yaşayan canlarımıza umut olmaya devam edeceğiz" dedi.
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Sokaktaki sahipsiz canlar için kermes
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