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Sporcular şehitleri için ringe çıktı

’te şehitleri, turnuvasıyla anıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce düzenlenen turnuvaya 10 ilden 500 sporcu katıldı

Giriş Tarihi: 30.7.2019
Sporcular 15 temmuz şehitleri için ringe çıktı
Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 15 Temmuz şehitleri anısına kick boks turnuvası düzenlendi. Kamil Ocak Spor Salonu'nda yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde düzenlenen turnuvaya 10 ilden 500 sporcu katıldı. Kick Boks İl Temsilcisi Mehmet Kaya, bu yıl ikincisini düzenledikleri turnuvaya ilginin yoğun olduğunu belirtti. Turnuvayı Gaziantep'te düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Kaya, organizasyonu geleneksel hale dönüştürmek istediklerine dikkati çekti. 15 Temmuz şehitlerini unutturmamaya çalıştıklarını ifade eden Kaya, "15 Temmuz'u unutturmamak adına başladığımız turnuvayı her yıl devam ettirmeyi planlıyoruz. Gençlerimiz bu kahramanları unutmasın, her daim hatırlasın istedik" dedi.
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Sporcular 15 temmuz şehitleri için ringe çıktı
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