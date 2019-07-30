Sporcular 15 temmuz şehitleri için ringe çıktı

BUGÜN NELER OLDU

aziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 15 Temmuz şehitleri anısına kick boks turnuvası düzenlendi.Kick Boks İl Temsilcisi Mehmet Kaya, bu yıl ikincisini düzenledikleri turnuvaya ilginin yoğun olduğunu belirtti. Turnuvayı Gaziantep'te düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Kaya, organizasyonu geleneksel hale dönüştürmek istediklerine dikkati çekti. 15 Temmuz şehitlerini unutturmamaya çalıştıklarını ifade eden Kaya,dedi.