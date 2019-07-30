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Tarıh ve kültüre bisiklet yolculuğu

RÜŞTÜ-ÖZGÜR PEKÇEDENÖZ çiftinin çocuklarına tarih ve kültürü aşılamak için bisiklet üzerinde başlattığı Göbeklitepe yolculuğu devam ediyor. 4 kişilik aile ’de mola verdi

Giriş Tarihi: 30.7.2019
Tarıh ve kültüre bisiklet yolculuğu
Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Höyüğü'ne ulaşmak için bisikletleri ile Muğla'nın Marmaris ilçesinden yola çıkan 4 kişilik Pekçedenöz ailesi, Mersin'in Silifke ilçesine ulaştı. Marmaris'te yaşayan tasarımcı baba Rüştü (42) ile noter katibi anne Özgür Pekçedenöz (42), çocukları Ceren (14) ve Mithatcan (10) ile birlikte bin 300 kilometrelik rota çizip Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'ye ulaşmak için 10 Temmuz'da yola çıktı. GÜNDE 50 KİLOMETRE
Günde ortalama 50 kilometre pedal çevirerek yol üzerinde birçok tarihi ören yerini görme fırsatı bulan aile, yolda geçirdikleri 18 günün ardından 800 kilometreyi geride bırakarak Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'ne ulaştı. Kendilerine, 'Küçük 1 aile' adını verdiklerini belirten Rüştü Pekçedenöz, yolculuğun amacını anlattı. Baba Pekçedenöz, "Yolculuktaki amacımız çocuklarımıza kültür, tarih varlıklarımızı yerinde göstermek ve bisiklete binme bilinci aşılamak. 'Yol öğretir' anlayışıyla yola çıktık" dedi.
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Tarıh ve kültüre bisiklet yolculuğu
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